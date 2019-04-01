Дебют новинки будут транслировать в прямом эфире в YouTube в формате A/R Stream.

Компания Hyundai Motor выпустила видео-тизер с анонсом презентации нового субкомпактного кроссовера, целевой аудиторией которого являются горожане, имеющие собственный бизнес.

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В случае с Venue автопроизводитель решил отойти от сложившейся традиции именования кроссоверов в честь американских городов. Hyundai сообщает, что название Venue означает "место встречи", или "место деловой встречи внутри автомобиля", в интерпретации автопроизводителя.

Южнокорейский автопроизводитель сообщает, что дизайн Hyundai Venue выполнен в модном стиле, который как нельзя лучше подходит субкомпактному кроссоверу. Также производитель заявил, что продажи новинки на первых рынках стартуют уже в середине мая этого года.

Мировая премьера Hyundai Venue состоится 17 апреля 2019 года и будет транслироваться онлайн, начиная с 17:45 по московскому времени. Причем зрители смогут смотреть презентацию кроссовера в режиме дополненной реальности (Augmented Reality Live Stream).

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