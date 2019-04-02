За планами початок виробництва намічений вже на кінець цього року. Хоча назви грузинська марка автомобілів ще не має.

Грузинська компанія Aigroup та китайський холдинг Changan підписали домовленість про співпрацю та початок виробництва нових автомобілів у Грузії.

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Назву грузинському бренду поки не придумали, зате вже відомо, що увага буде зосереджена на електрокарах. На початку виробництва за основу будуть взяті існуючі моделі Changan: седан Eado (Eado EV460), хетчбек Benni EV360 та компактний кросовер CS55 EV. Зазначимо, що холдинг Changan є третім за величиною автовиробником у Китаї.

Фото: седан Eado (Eado EV460), Benni EV360 та CS55 EV / Changan

Згідно з меморандумом між двома підприємствами, грузинські електромобілі розраховують продавати не лише в Грузії, а й у країнах Закавказзя, Центральної Азії та навіть Європи. Початок виробництва першого запланований на кінець 2019 року.

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