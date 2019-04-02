Согласно планам начало производства намечено уже на конец этого года. Хотя названия грузинская марка автомобилей еще не имеет.

Грузинская компания Aigroup и китайский холдинг Changan подписали договоренность о сотрудничестве и начале производства новых автомобилей в Грузии.

Также интересно: Корпорация "Богдан" показала уникальные троллейбусы отечественного производства

Название грузинскому бренду пока не придумали, зато уже известно, что внимание будет сосредоточено на электрокарах. В начале производства за основу будут взяты существующие модели Changan: седан Eado (Eado EV460), хэтчбек Benni EV360 и компактный кроссовер CS55 EV. Отметим, что холдинг Changan является третьим по величине автопроизводителем в Китае.

Фото: седан Eado (Eado EV460), Benni EV360 и CS55 EV / Changan

Согласно меморандуму между двумя предприятиями, грузинские электромобили рассчитывают продавать не только в Грузии, но и в странах Закавказья, Центральной Азии и даже Европы. Начало производства первого запланировано на конец 2019 года.

Также интересно: На чем ездит кандидат в президенты Владимир Зеленский