У Зеленского есть дорогой внедорожник с водителем, но только один.

Известный как “Слуга народа” кандидат в президенты Владимир Зеленский передвигается по делам на собственном внедорожнике с водителем.

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В видео от проекта “Схемы” можно увидеть, что Зеленский пользуется внедорожником Range Rover последнего поколения. Автомобиль сопровождения – черный Volkswagen T6, скорее всего, принадлежит охранной фирме.

А “Рейндж Ровер”, как записано в налоговой декларации Зеленского, он приобрел за собственные средства в мае 2016 года, заплатив почти 4,7 миллиона гривен. Также из налоговых деклараций известно, что жена Владимира Зеленского владеет Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 года, оцененным в 1,83 миллиона гривен.

Ранее мы уже рассказывали об автомобилях других кандидатов: Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, а также бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

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