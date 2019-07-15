Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавние инциденты с кортежами и с ДТП, в которые они попадают.

"В последнее время в соцсетях много "зрады" на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю всем", – пишет президент на своей странице в FB.

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"Во время передвижения президента по дорогах Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий – с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и т.д. Видимо, поэтому фейсбук-сообществу так сложно изучить вопрос. Президент – такой же участник движения, как и все.

Что касается ДТП в Запорожской области – это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы.

Что касается пробки на Позняках, то давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено".

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