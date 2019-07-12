Президента Владимира Зеленского на велосипеде мы так и не увидели, зато его кортеж неоднократно уже попадал в объективы камер. Да и улицы по-прежнему перекрывают, и далеко не всем такой расклад по душе.

Это видео сняли на столичном проспекте Григоренко. Его перекрыла полиция, чтобы пропустить кортеж Зеленского, состоящий из девяти авто.

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Естественно, на дороге образовалась немаленькая пробка. Многим водителям это не понравилось, а потому президентский кортеж встретили дружным нажатием на клаксоны.

В Управлении госохраны поспешили опровергнуть новость и сообщить, что в тот день перекрывали дороги для премьера Молдовы Майи Санду. Впрочем, в комментариях к видео жители Позняков сообщают, что улицы там начали перекрывать регулярно.

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