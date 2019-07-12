Похоже, власти Киева решили отремонтировать все ключевые развязки и транспортные артерии одновременно. В воскресенье "Киевавтодор" обещает взяться за проспект Бандеры.

На проспекте С. Бандеры (Московском проспекте) начинается капремонт дороги.

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"Мы начинаем работы по капитальному ремонту покрытия ул. Степана Бандеры. Во время работ на магистрали заменим песчано-щебеночную подушку, бордюры, покрытия проезжей части и тротуаров. А еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение.

Начинаем работы на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской (в направлении станции метро "Почайна" ("Петровка")), сказано в официальном сообщении "Киевавтодора".

Поэтому, с 23:00 14 июля движение в обоих направлениях будет организовано с парной стороны проспекта.

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