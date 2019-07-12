Схоже, влада Києва вирішила відремонтувати усі ключові розв’язки та транспортні артерії одночасно. У неділю "Київавтодор" обіцяє взятися за проспект Бандери.

На проспекті С. Бандери (Московському проспекті) розпочинається капремонт дороги.

Читайте також: Дискримінація почалась: українські електромобілі отримають зелені номери

"Ми розпочинаємо роботи з капітального ремонту покриття просп. Степана Бандери. Під час робіт на магістралі замінимо піщано-щебеневу подушку, бордюри, покриття проїжджої частини і тротуарів. А ще на проспекті з’явиться велодоріжка, енергоощадне освітлення і сучасне бар'єрне огородження.

Починаємо роботи на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро "Почайна"("Петрівка"))" сказано в офіційному повідомленні "Київавтодору"

Тож, з 23:00 14 липня рух в обох напрямках буде організовано з парного боку проспекту.

Також цікаво: Верховна Рада розпродає автомобілі: перелік