Розпродаж 25 автомобілів відбудеться на аукціоні.

Верховна Рада збирається влаштувати великий розпродаж автотехніки, яка знаходиться на балансі її автобази. Відповідний проект постанови в парламент вніс глава підкомітету з питань організації роботи ВР Павло Кішкар.

У пояснювальній записці до документа він уточнює, що представлені в списку 25 автомобілів практично не використовуються апаратом ВР. Тим більше, що в минулому році для транспортних потреб дупутатів закупили 7 новеньких Toyota Camry 2,5.

Читайте також: як паркуються депутати

До того ж, додає він, їх експлуатація дуже затратна. І пропонує зобов'язати автобазу реалізувати застарілу техніку з дотриманням вимог закону. Тобто - на аукціоні.

Перелік автомобілів, які пропонується розпродати з парку Верховної Ради:

5 автобусів ЛАЗ 4207 (2005-2006 років випуску)

3 автоцистерни-«поливалки» ЗІЛ (1985-1988 р.в.)

Мікроавтобус Chevrolet Sport Van-4 (1995)

Легковий автомобіль Volkswagen Phaeton (2004)

Термофургон Peugeot Boxer (1995)

7 Opel Omega (2004)

2 Меrcedes-Веnz S600 (1998)

2 Skoda Oсtavia (2001 і 2005)

Паливозаправник Камаз (1996)

Самоскид Камаз (1992)

Таврія-Пікап (2006)

Нагадаємо, що українські електромобілі отримають ще більше привілеїв та зелені номери.