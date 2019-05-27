Активісти "ЗупиниЛося" перевіряли законність парковки під стінами парламенту.

Під Верховною Радою свавілля з парковкою навіть більше, ніж в інших місцях столиці.

Автомобілі нардепів та їхніх помічників стоять на тротуарах, залишаючи по метру замість двох, на Т-подібному перехресті, поблизу зупинки громадського транспорту тощо. А поряд стоїть поліція і нічого не робить. Тож депутати, які творять закони, плюють на них одразу ж поряд зі своїм місцем роботи. Втім, активістам "ЗупиниЛося" вдалось навести порядок на вулиці поблизу парламенту.

Дивіться відео про порушників-депутатів:

Також в цьому випуску "ЗупиниЛося" – перевірка депутатів, хто з них голосував за законопроект про підвищення штрафів за непристебнуті ремені безпеки.

Нагадаємо, що у Києві палили автомобілі депутатів.