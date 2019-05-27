Активисты "ЗупиниЛося" проверяли законность парковки под стенами парламента.

Под Верховной Радой произвола с парковкой даже больше, чем в других местах столицы.

Автомобили нардепов и их помощников стоят на тротуарах, оставляя по метру вместо двух, на Т-образном перекрестке, возле остановки общественного транспорта. А рядом стоит полиция и ничего не делает. Поэтому депутаты, которые создают законы, плюют на них сразу же рядом со своим местом работы. Впрочем, активистам "ЗупиниЛося" удалось навести порядок на улице возле парламента.

Смотрите видео нарушителей-депутатов:

Также в этом выпуске "ЗупиниЛося" – проверка депутатов, кто из них голосовал за законопроект о повышении штрафов за непристегнутые ремни безопасности.

Напомним, что в Киеве жгли автомобили депутатов.