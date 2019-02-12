Депутату Киевсовета Владимиру Назаренко сожгли автомобиль. Но связывает пожар со своей политической деятельностью.

В ночь на вторник, 12 февраля, на проспекте Победы в Киеве, неподалеку от Киевского политехнического института загорелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Позже оказалось, что авто принадлежит депутату Киевского городского совета от партии "Свобода" Владимиру Назаренко, сообщает "Информатор".

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Машина загорелась около 01:50, через час после того, как водитель поднялся домой. Прибывшие на место пожарные локализовали и ликвидировали пожар, однако Toyota уже была уничтожена.

По словам депутата, такая акция связана с его политической деятельностью. Он также рассказал, что несколько месяцев назад на него уже было совершено нападение. Уничтоженный автомобиль был зарегистрирован на матери депутата.

“Бандити спалили мою машину! Прямо у мене у дворі, вночі, підступно і цинічно. Близько 01:50 підпалили запальною сумішшю. Намагаються залякати за принципову політичну позицію. Відповідь націоналістів буде жорстка і влучна! Вороги нації отримають по заслугам!”, написал на свойе странице FB Владимир Назаренко.