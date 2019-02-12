Депутату Київради Володимиру Назаренко спалили автомобіль. Але пов'язує пожежу зі своєю політичною діяльністю.

У ніч на вівторок, 12 лютого, на проспекті Перемоги в Києві, неподалік від Київського політехнічного інституту загорівся автомобіль Toyota Land Cruiser. Пізніше виявилося, що авто належить депутату Київської міської ради від партії "Свобода" Володимиру Назаренко, повідомляє "Інформатор".

Читайте также: Прощавай ремонт коліс: Michelin і Maxion створили диск, що не боїться ям

Машина загорілася близько 1:50, через годину після того, як водій піднявся додому. Прибулі на місце пожежники локалізували та ліквідували пожежу, однак Toyota вже була знищена.

За словами депутата, така акція пов'язана з його політичною діяльністю. Він також розповів, що кілька місяців тому на нього вже було скоєно напад. Знищений автомобіль був зареєстрований на матері депутата.

“Бандити спалили мою машину! Прямо у мене у дворі, вночі, підступно і цинічно. Близько 01:50 підпалили запальною сумішшю. Намагаються залякати за принципову політичну позицію. Відповідь націоналістів буде жорстка і влучна! Вороги нації отримають по заслугам!”, – написав на свій сторінці FB Володимир Назаренко.