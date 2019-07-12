Распродажа 25 автомобилей состоится на аукционе.
Верховная Рада собирается устроить большую распродажу автотехники, которая находится на балансе ее автобазы. Соответствующий проект постановления в парламент внес глава подкомитета по вопросам организации работы ВР Павел Кишкар.
В пояснительной записке к документу он уточняет, что представленные в списке 25 автомобилей практически не используются аппаратом ВР. Тем более, что в прошлом году для транспортных нужд дупутатов закупили 7 новеньких Toyota Camry 2,5.
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К тому же, добавляет он, их эксплуатация очень затратна. И предлагает обязать автобазу реализовать устаревшую технику с соблюдением требований закона. То есть – на аукционе.
Перечень автомобилей, которые предлагается распродать из парка Верховной Рады:
- 5 автобусов ЛАЗ 4207 (2005-2006 годов выпуска)
- 3 автоцистерны-"поливалки" ЗИЛ (1985-1988 г. в.)
- Микроавтобус Chevrolet Sport Van-4 (1995)
- Легковой автомобиль Volkswagen Phaeton (2004)
- Термофургон Peugeot Boxer (1995)
- 7 Opel Omega (2004)
- 2 Меrcedes-Веnz S600 (1998)
- 2 Skoda Oсtavia (2001 и 2005)
- Топливозаправщик Камаз (1996)
- Самосвал Камаз (1992)
- Таврия-Пикап (2006)
Напомним, что украинские электромобили получат еще больше привилегий и зеленые номера.