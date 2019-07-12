Распродажа 25 автомобилей состоится на аукционе.

Верховная Рада собирается устроить большую распродажу автотехники, которая находится на балансе ее автобазы. Соответствующий проект постановления в парламент внес глава подкомитета по вопросам организации работы ВР Павел Кишкар.

В пояснительной записке к документу он уточняет, что представленные в списке 25 автомобилей практически не используются аппаратом ВР. Тем более, что в прошлом году для транспортных нужд дупутатов закупили 7 новеньких Toyota Camry 2,5.

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К тому же, добавляет он, их эксплуатация очень затратна. И предлагает обязать автобазу реализовать устаревшую технику с соблюдением требований закона. То есть – на аукционе.

Перечень автомобилей, которые предлагается распродать из парка Верховной Рады:

5 автобусов ЛАЗ 4207 (2005-2006 годов выпуска)

3 автоцистерны-"поливалки" ЗИЛ (1985-1988 г. в.)

Микроавтобус Chevrolet Sport Van-4 (1995)

Легковой автомобиль Volkswagen Phaeton (2004)

Термофургон Peugeot Boxer (1995)

7 Opel Omega (2004)

2 Меrcedes-Веnz S600 (1998)

2 Skoda Oсtavia (2001 и 2005)

Топливозаправщик Камаз (1996)

Самосвал Камаз (1992)

Таврия-Пикап (2006)

Напомним, что украинские электромобили получат еще больше привилегий и зеленые номера.