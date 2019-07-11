Законопроект, регламентирующий различные права между электромобилями и автомобилями с ДВС, сегодня был принят Верховной Радой Украины. Документ под номером 10405 уже получил статус закона.

Законопроект, пусть и не с первой попытки, но благодаря упорной поддержке председательствующего на пленарном заседании Андрея Парубия, получил 233 голоса "за" основу и в целом, и соответственно, после подписи Президента и официального опубликования станет законом.

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Благодаря этому документу на электрические автомобили в Украине будут выдаваться специальные номерные знаки с зелеными буквами и цифрами. Появятся новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей". А владельцы бензиновых и дизельных автомобилей, если займут место у зарядной станции для электрокаров, будут вынуждены расстаться с суммой от 340 до 510 гривен.

Заметим, что для вступления в силу этого закона его еще должен подписать Президент. Учитывая напряженные отношения между главой государства и действующим парламентом существует вероятность ветирования даже такого закона.

Напомним, что уже сейчас электромобили имеют очень существенные преференции со стороны государства. Они фактически освобождены от уплаты всех таможенных платежей, включая даже акциз и НДС.

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