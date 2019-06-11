Выбор мотошколы на самом деле – задача не сложная. Главное – понимать, какой результат вы хотите получить в конечном итоге.

Очень часто мотошколу выбирают с одной лишь целью – получить водительское удостоверение категории "А". Для таких задач подойдет абсолютно любая мотошкола, способная выдать соответствующую справку. Если ваша цель только получить "права" - дальше можете не читать.

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Но если вы хотите получить хорошие навыки вождения мотоцикла, то к выбору мотошколы следует подойти основательно. Ведь здоровье и жизнь мотоциклиста зависят от умения управлять техникой в различных ситуациях и для тех, кто планирует ездить долго и безаварийно, хорошие навыки управления мотоциклом просто необходимы.

Инструктор

Человек, который будет обучать вождению мотоцикла должен говорить с вами на одном языке. "Закон про мову" не имеет к этому никакого отношения. Просто пообщайтесь с инструктором несколько минут. Если вы его понимаете с полуслова – ставьте этой мотошколе плюс. Также важно понимать потенциал инструктора, его объем знаний и навыков. К примеру, в мотошколе Respect.school уроки вождения дает профессиональный стантрайдер – человек, обладающий сверхнавыками по части вождения мотоцикла и выполнения различных трюков на нем. Его потенциал позволяет обучать мотоциклистов любого уровня.

Опытный стантрайдер лично обучает учеников мотошколы

Техническая база

Если в мотошколе для обучения используется только один или несколько 125-кубовых Yamaha YBR или их аналогов китайского производства – смело вычеркивайте такую школу из списка претендентов. Наличие в мотошколе техники разных классов будет очень весомым плюсом. Если вам предлагают только "классику", это ограничивает приобретаемые навыки, ведь приемы управления мотоциклами разных классов сильно отличаются. Тем, кто обучался на классическом Yamaha YBR, будет не так просто применить полученные знания на чопере или кроссовом мотоцикле. Respect.school предлагает обучение на Harley-Davidson 883, KTM Duke 125, Suzuki DR-Z 400, Honda CBR 600 и других. Всего 10 мотоциклов – вполне приличный выбор. Для начинающего мотоциклиста это прекрасная возможность попробовать мотоциклы разных классов, а для тех, кто уже определился – возможность обучения на мотоцикле нужного класса.

Чем больше выбор мотоциклов – тем лучше для обучения

Экипировка

Наличие шлемов разного размера – необходимый минимум, который есть в любой мотошколе. Хорошие мотошколы предоставляют полный комплект экипировки. Лучшие пользуются только качественным и дорогим "экипом". При обучении он действительно необходим, поскольку значительно уменьшает риск получения травм при падении. При серьезном подходе к обучению используются мотошемы с переговорными устройствами – инструктор всегда на связи и может дать подсказку в любой момент. Respect.school – единственная в Украине мотошкола где используются двухсторонние переговорные устройства.

Качественная и дорогая экипировка – одна из гарантий безопасного обучения

Место обучения

Большинство мотошкол используют закрытую асфальтированую площадку. Как правило, это часть парковки супермаркета или другая площадка относительно небольшого размера. Это приемлемо для первых уроков начинающего райдера, но по мере развития навыков со временем потребуются более высокие скорости, достижение которых на маленькой площадке невозможно. Respect.school использует для обучения столичный автодром "Феофания" на котором есть небольшие площадки и два асфальтированных "кольца" с подходящей для обучения конфигурацией.

Автодром "Феофания" в Киеве – одно из лучших мест для безопасного обучения вождению

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Цена обучения

Стоимость обучения, безусловно, важный фактор. Но стоит помнить, что полученные навыки являются гарантией безопасного вождения и несколько десятов и даже сотен долларов не могут сравниться с потерями, которые могут быть получены вследствие ДТП. Большинство мотоциклистов готовы платить за современные системы безопасности, дорогую экипировку и прочие вещи, которые сохраняют здоровье и жизнь в случае аварии. В этом свете получение хороших навыков вождения – лучшая инвестиция, на которой точно не стоит экономить.

Все инструкторы мотошколы Respect должны проходить обучение по оказанию первой медицинской помощи и иметь соответствующий сертификат

Рекомендация Авто24

Закон Парето, который гласит, что 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата, применим во многих сферах жизни и мотошколы в этом смысле – не исключение. Действительно 80% из них обладает крайне скудной материально-технической базой и не слишком компетентными инструкторами. Но выбирая из оставшихся 20%, всегда следует ориентироваться на лучших из лучших, ибо качественные навыки вождения являются гарантией долгого приятного и безопасного вождения мотоцикла.

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