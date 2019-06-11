Вибір мотошколи насправді – завдання не складне. Головне – розуміти, який результат ви хочете отримати в кінцевому підсумку.

Дуже часто мотошколу вибирають з однією лише метою – отримати водійське посвідчення категорії "А". Для таких завдань підійде абсолютно будь-яка мотошкола, здатна видати відповідну довідку. Якщо ваша мета тільки отримати "права" – далі можете не читати.

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Але якщо ви хочете отримати хороші навички водіння мотоцикла, то до вибору мотошколи слід підійти грунтовно. Адже здоров'я і життя мотоцикліста залежать від уміння керувати технікою в різних ситуаціях і для тих, хто планує їздити довго і безаварійно, хороші навички управління мотоциклом просто необхідні.

Інструктор

Людина, який буде навчати водінню мотоцикла повинна говорити з вами на одній мові. "Закон про мову" не має до цього ніякого відношення. Просто поспілкуйтеся з інструктором кілька хвилин. Якщо ви його розумієте з півслова – ставте цій мотошколі плюс. Також важливо розуміти потенціал інструктора, його обсяг знань і навичок. Наприклад, в мотошколе Respect.school уроки водіння дає чемпіон України зі стандингу – людина, що володіє наднавиками по частині водіння мотоцикла і виконання різних трюків на ньому. Його потенціал дозволяє навчати мотоциклістів будь-якого рівня.

Чемпіон України зі стандингу особисто навчає учнів мотошколи

Технічна база

Якщо в мотошколі для навчання використовується тільки один або кілька 125-кубових Yamaha YBR або їх аналогів китайського виробництва – сміливо викреслюйте таку школу зі списку претендентів. У мотошколі обов'язково повинні бути мотоцикли різних класів. Якщо вам пропонують тільки "класику", це сильно обмежує здобуті навички, адже прийоми управління мотоциклами різних класів сильно різняться. Тим, хто навчався на класичному Yamaha YBR, буде не так просто застосувати отримані знання на чопері або кроссовому мотоциклі. Respect.school пропонує навчання на Harley-Davidson 883, KTM Duke 125, Suzuki DR-Z 400, Honda CBR 600 та інших. Всього 10 мотоциклів – цілком пристойний вибір. Для початківця мотоцикліста це прекрасна можливість спробувати мотоцикли різних класів, а для тих, хто вже визначився – можливість навчання на мотоциклі потрібного класу.

У хорошій мотошколі обов'язково повинні бути мотоцикли різних класів

Екіпіровка

Наявність шоломів різного розміру – необхідний мінімум, який є в будь-який мотошколі. Хороші мотошколи надають повний комплект екіпіровки. Кращі користуються тільки якісним і дорогим "екіпом". При навчанні він дійсно необхідний, оскільки значно зменшує ризик отримання травм при падінні. При серйозному підході до навчання використовуються мотошоломи з переговорними пристроями – інструктор завжди на зв'язку і може підказати в будь-який момент. Якщо подібних пристроїв в мотошколі немає – це істотний недолік.

Якісна та дорога екіпіровка – запорука безпечного навчання

Місце навчання

Більшість мотошкіл використовують закритий асфальтований майданчик. Як правило, це частина парковки супермаркету або інший майданчик відносно невеликого розміру. Це прийнятно для перших уроків початківця-райдера, але по мірі розвитку навичок з часом будуть потрібні більш високі швидкості, досягнення яких на маленькому майданчику неможливе. Respect.school використовує для навчання столичний автодром "Феофанія" на якому є невеликі майданчики і два асфальтованих "кільця" з відповідною для навчання конфігурацією.

Автодром "Феофанія" – одне з кращих місць для безпечного навчання водінню

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Ціна навчання

Вартість навчання, безумовно, важливий фактор. Але варто пам'ятати, що отримані навички є гарантією безпечного водіння і кілька десятків і навіть сотень доларів не можуть зрівнятися з втратами, які можуть бути отримані внаслідок ДТП. Більшість мотоциклістів готові платити за сучасні системи безпеки, дорогу екіпіровку та інші речі, які зберігають здоров'я і життя в разі аварії. У цьому світлі отримання хороших навичок водіння – найкраща інвестиція, на якій точно не варто економити.

Всі інструктора мотошколи повинні проходити навчання з надання першої медичної допомоги і мати відповідний сертифікат

Рекомендація Авто24

Закон Парето, який каже, що 20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль - лише 20% результату, може застосовуватись у багатьох сферах життя і мотошколи в цьому сенсі - не виняток. Дійсно 80% з них має вкрай мізерну матеріально-технічну базу і не надто компетентних інструкторів. Але вибираючи з решти 20%, завжди слід орієнтуватися на кращих з кращих, бо якісні навички водіння є гарантією довгого приємного та безпечного водіння мотоцикла.

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