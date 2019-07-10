Украинцы с каждым годом все активнее покупают мотоциклы. Причем значительный рост продаж отмечают в сегменте новых мото.

В отличие от автомобильного рынка, где по данным AUTO-Consulting за полгода наблюдается стагнация (показатель +1,3% роста), на рынке мотоциклов в Украине происходит настоящий бум. Так, за 1 полугодие рынок мотоциклов вырос на 63%. Притом, основной рост происходит именно в сегменте новой мототехники.

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Новые мотоциклы занимают 80% всего рынка и растут стремительными темпами. К активному сезону продажи достигли 4000 штук в месяц, тем самым установив новый абсолютный рекорд. Даже в лучшие времена 2008 года, когда по стране продавалось 623000 новых автомобилей, продажи мотоциклов были меньше, чем в 2019-м. Рынок растет и по сравнению с предыдущим годом. В отдельные месяцы 2019 года фиксировались почти удвоенные объемы прошлого года.

Фактически, мотоциклетный рынок сейчас единственный транспортный сегмент, где происходит настоящий бум, – констатируют в AUTO-Consulting. И цифры продаж уже подтягиваются к автомобильным. Причин такого роста несколько, но главная в том, что этот рынок не корректировали законодатели, сохранив стабильные и сбалансированные условия "игры" и ставки пошлин. Это дало возможность операторам реализовать долгосрочные стратегии, которые сейчас и "выстрелили".

Ключевым "игроком" на украинском моторынке уже давно стал Китай. Его продукция занимает 87% украинского рынка. Следом идет Индия (7,4%), Япония (3,3%) и Германия (1%).

Брендом №1 в 1 полугодии 2019 года стал Musstang, который предпочли 20% покупателей. Ему в 2019 году удалось потеснить на второе месте мототехнику Spark. Третье место в 2019 году занимает Lifan, на долю которого приходится почти 10% всех продаж. В Топ-5 также Shineray и Geon. Если же говорить об операторах, то лидеру рынка удалось консолидировать почти 40% всех продаж.

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Среди именитых брендов в 2019-м лидирует Honda, следом идет BMW и Kawasaki.

Сегмент мотоциклов также не избежал общего тренда на электромобильные, но доля электробайков пока небольшая – 0,11%. Пока основные продажи электрической мототехники сконцентрированы в сегменте легких скутеров и всевозможных моноколес, сигвеев и гиробордов. Заметный рост интереса наблюдается в сегменте электрических грузовых мотоциклов.

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