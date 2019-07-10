Українці з кожним роком все активніше купують мотоцикли. Причому значний зріст продажів відзначають у сегменті нових мото.

На відміну від автомобільного ринку, де за даними AUTO-Consulting за півроку спостерігається стагнація (показник + 1,3% зростання), на ринку мотоциклів в Україні відбувається справжній бум. Так, за 1 півріччя ринок мотоциклів виріс на 63%. Притому, основне зростання відбувається саме в сегменті нової мототехніки.

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Нові мотоцикли займають 80% всього ринку і ростуть стрімкими темпами. До активної сезону продажі досягли 4000 штук в місяць, тим самим встановивши новий абсолютний рекорд. Навіть у найкращі часи 2008 року, коли по країні продавалося 623000 нових автомобілів, продажі мотоциклів були менше, ніж в 2019-му. Ринок зростає і в порівнянні з попереднім роком. В окремі місяці 2019 року фіксувалися майже подвоєні обсяги минулого року.

Фактично, мотоциклетний ринок зараз єдиний транспортний сегмент, де відбувається справжній бум, - констатують в AUTO-Consulting. І цифри продажів вже підтягуються до автомобільних. Причин такого зростання кілька, але головна в тому, що цей ринок не корегували законодавці, зберігши стабільні і збалансовані умови "гри" і ставки мит. Це дало можливість операторам реалізувати довгострокові стратегії, які зараз і "вистрілили".

Ключовим "гравцем" на українському моторинку вже давно став Китай. Його продукція займає 87% українського ринку. Слідом йде Індія (7,4%), Японія (3,3%) і Німеччина (1%).

Брендом №1 в 1 півріччі 2019 року стало Musstang, який вважали за краще 20% покупців. Йому в 2019 році вдалося потіснити на друге місці мототехніку Spark. Третє місце в 2019 році займає Lifan, на частку якого припадає майже 10% всіх продажів. У Топ-5 також Shineray і Geon. Якщо ж говорити по операторам, то лідеру ринку вдалося консолідувати майже 40% всіх продажів.

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Серед іменитих брендів в 2019-м лідирує Honda, слідом йде BMW і Kawasaki.

Сегмент мотоциклів також не уникнув загального тренда на електромобільні, але частка електробайк поки не велика - 0,11%. Поки основні продажу електричної мототехніки сконцентровані в сегменті легких скутерів і всіляких моноколес, сігвеях і гіробордов. Помітне зростання інтересу спостерігається в сегменті електричних вантажних мотоциклів.

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