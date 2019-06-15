Любой городской малокубатурник отлично справляется с задачей быстрого и экономичного передвижения по густонаселенному мегаполису. Мотоциклы этого класса очень популярны и есть почти у всех производителей, но Bajaj со своим Pulsar NS125 FI попытался совместить сложно сочетаемые вещи – доступность и технологичность. Попробуем понять, что из этого получилось.

Доступность – понятие относительное, ведь за Pulsar NS125 FI просят 1 890 долларов. Это не намного дешевле, чем главный конкурент – проверенный годами и миллионами километров пробега Yamaha YBR-125. Именно поэтому, чтоб выиграть борьбу за кошелек потенциального покупателя, Bajaj просто обязан предложить что-то большее за те же деньги.

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Внешний вид неоднозначно намекает на спортивные амбиции, но на деле это добротный городской мотоцикл

Внешность

Внешний вид Pulsar NS125 весьма агрессивный. Нотки спортивности в нем сочетаются с элементами практичности. Если Yamaha YBR-125 выглядит как типичный представитель 80-х, то Pulsar NS125 на его фоне кажется гораздо современнее, стремительнее и спортивнее. Но, невзирая на мнимые спортивные амбиции, посадка на Pulsar NS125 очень удобная, практически классическая. Единственный эргономический минус – упирающийся в правую ногу рычаг кик-стартера. Впрочем, многие владельцы пульсаров его снимают, как ненужный рудимент.

Узко поставленные зеркала позволяют легко пробираться в междурядье

Весьма полезными оказались декоративные обтекатели бензобака. Их аэродинамика пропработана таким образом, что на высоких скоростях они защищают колени от потоков встречного воздуха – очень актуально для тех, кто катается без наколенников в прохладную погоду. Плюсом можно считать и установленные с завода дуги безопасности, а также мягкую наклейку, защищающую бак от царапин молнией куртки.

Мягкая наклейка на бак установлена с завода

Техника

По технической части Pulsar NS125 обходит прямых конкурентов именно за счет своей технологичности. Одно из главных преимуществ – инжекторная топливная система. Райдеру не нужно заморачиваться с обогатителем смеси для холодного старта и прогрева. Мотоцикл соответствует нормам Евро-4, а значит, загрязняет окружающую среду значительно меньше, чем его карбюраторные собратья. К тому же он очень бережно относится к запасам топлива – залив в пустой бак чуть больше трех литров бензина в беспощадном режиме тест-драйва удалось проехать больше 200 километров.

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Мощности 125-кубого мотора хватает для уверенного передвижения по городу

Пятиступенчатая коробка, с длинноходной лапкой переключения и неплохо подобранными передаточными числами, приятна в обращении. Нейтралка ловится легко, но индикатора включенной передачи все же не хватает.

Коробка работает практически идеально – с четкостью переключения никаких проблем

Подвеска достаточно жесткая и короткоходная. При езде по булыжнику трясет гораздо сильнее, чем на Bajaj Boxer 125X. Но на скорости эта жесткость обеспечивает отличную стабильность. Порой даже кажется, что на это шасси можно было бы смело устанавливать и более мощный двигатель.

Задняя подвеска легко справляется с весом двух человек

Двоих NS125 везет легко и непринужденно. Разгон до городских скоростей напористый и уверенный, но после 80 км/ч недостаток мощности уже чувствуется. Крейсерская скорость, чуть больше 110 км/ч, ограничена именно мощностью мотора.

Тормоза – лучшие в этом ценовом сегменте

Отдельной похвалы заслуживают тормоза. Да, Pulsar NS125 не оборудован ABS, но по части торможения он, на мой взгляд, с легкостью обходит всех конкурентов в своем ценовом сегменте. Благодаря системам CBS и Anti-Skid тормозит индийский малокубатурник намного увереннее, чем та же Yamaha YBR-125. Способствуют этому и стоковая резина весьма приличного качества.

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Передний дисковый тормоз всегда работает в паре с задним барабанным благодаря системе CBS

Недостатки

К качеству сборки вопросов нет никаких, но мелкие резиновые детали, которые упорно не хотят садиться на свои места, портят праздник перфекциониста. На тестовом мотоцикле, к примеру, никак не получалось закрепить резинку, защищающую шарнир правого зеркала. Это мелочи, с которыми легко миришься, катаясь на Bajaj Boxer 125X, просто потому, что он стоит меньше тысячи долларов. Но к мотоциклу, который почти в два раза дороже – требования уже другие.

Мелкие грешки имеются – например, резинка правого зеркала никак не хотела становиться на место

И все же применимо к Украине главный недостаток Pulsar NS125 – имиджевый. Невзирая на то, что Bajaj – третий по объемам производимой техники мотопроизводитель в мире, в нашей стране об этом бренде знает не так много людей. Это, безусловно, влияет на стоимость техники на вторичном рынке. Вопрос “за сколько можно продать инжекторынй Pulsar NS125, откатав на нем несколько сезонов”, пока открыт. Но с другой стороны, уже в прошлом году Bajaj захватил лидерство на рынке новых мотоциклов Украины и продолжает стремительно наращивать объемы продаж. Поэтому через пару сезонов все может очень сильно измениться.

Bajaj использует комплектующие всемирно известных производителей

Рекомендации Авто24

В качестве первого мотоцикла для передвижения по городу инжекторный Pulsar NS125 подходит идеально. Приемлемая цена, легкость в управлении, прекрасные тормоза и впечатляющая экономичность – вот его главные преимущества. В надежности и долговечности индийской техники сомневаться не приходится – три года гарантии без ограничения пробега – это весомый аргумент.

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