По состоянию на утро 10 мая цены на бензин А-95 в Украине установлены на уровне 30,34 грн/л.

Розничные цены на светлые нефтепродукты продолжают расти. По мнению экспертов, рост цен связан с выходом из строя оборудования на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. По состоянию на 10 мая цены такие:

Читайте также: Почему честный техосмотр в Украине невозможен

Бензин А-95 премиум: 31,47;

Бензин А-95: 30,34;

Бензин А-92: 29,33;

Дизельное топливо: 29,93;

Газ автомобильний: 13,53.

По состоянию на среду, 8 мая, цена на бензин А-98 в Киевской области установилась на уровне 33,60 грн/л.

Как сообщалось, новый твит президента США Дональда Трампа об увеличении тарифов на импорт китайских товаров с 10 до 25% обвалил финансовые рынки. Вслед за этим мировые цены на нефть пошли вниз.