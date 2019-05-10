Станом на ранок 10 травня ціни на бензин А-95 в Україні встановлені на рівні 30,34 грн/л.

Роздрібні ціни на світлі нафтопродукти продовжують зростати. На думку експертів, ріст цін пов’язаний з виходом з ладу обладнання на білоруських нафтопереробних заводах. Станом на 10 травня ціни такі:

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Бензин А-95 преміум: 31,47;

Бензин А-95: 30,34;

Бензин А-92: 29,33;

Дизельне паливо: 29,93;

Газ автомобільний: 13,53.

Станом на середу, 8 травня, ціна на бензин А-98 в Київській області встановилась на рівні 33,60 грн/л.

Як повідомлялось, новий твіт президента США Дональда Трампа про збільшення тарифів на імпорт китайських товарів з 10 до 25% обвалив фінансові ринки. Слідом за цим світові ціни на нафту пішли вниз.