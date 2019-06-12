Неужели бум перехода на сжиженный газ в Украине уже прошел? А спрос на дизельные авто в Украине начал падать? Попробуем проанализировать ситуацию.

В начале нынешнего года цена сжиженного автомобильного газа составляла почти треть от стоимости бензина. Теоретически, можно было бы ожидать рост спроса на черное золото и автомобили с ГБО. Однако, сегодня, когда газ подорожал, проанализировав статистику продаж новых автомобилей за 5 месяцев 2019 г., можно увидеть парадоксальную картину.

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Дело в том, что спрос на новые автомобили с установленным ГБО, по итогам 5 месяцев, не только не вырос, а наоборот – упал. Это падение составляет почти 12%. А по итогам мая нынешнего года, по сравнению с маем 2018-го, падение продаж автомобилей из автосалонов с ГБО также составило более 10%. По данным AUTO-Consulting, новым автомобилям с ГБО, которые оставляют автосалоны, у нас в стране принадлежит 5,3% рынка. И это – даже меньше, чем доля гибридных автомобилей. Но никто не знает, сколько покупателей новых машин установили на них ГБО.

А вот доля гибридов на нашем рынке сегодня приближается к 7,5%. По сравнению с 2018-м их количество выросло почти на 90%! И это наибольший рост, если рассматривать автомобили по типу двигателя.

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Вслед за гибридами, большой рост, по сравнению с прошлым годом, продемонстрировали электромобили. Их стало больше почти на 67%. Правда, в абсолютных цифрах это по-прежнему не так впечатляюще: за 5 месяцев нынешнего года в Украине были проданы всего 227 новых электрокаров. И их доля на нашем рынке сегодня составляет 0,7%. Наибольшее падение, по сравнению с прошлым годом, показали автомобили с дизельными моторами. Минус почти 20%. И дизелям сегодня принадлежит около 33% рынка.

А лидеры продаж, как и раньше, – автомобили с бензиновыми моторами. Им принадлежит 55% украинского рынка. А по сравнению с прошлым годом, количество авто с бензиновыми моторами выросло более чем на 12%. Причем, продажи новых дизельных авто, по сравнению с прошлым годом, сократились даже среди SUV более чем на 4%.

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Что стало причиной описанных тенденций на рынке? Скорее всего сокращение объемов продаж автомобилей с ГБО связано с несколькими факторами. Во-первых, корпоративные автопарки. Объем таких продаж достаточно велик, и в такие парки обычно покупают бюджетные модели, в которые не ставят ГБО. В том числе, чтобы не потерять гарантию от производителя. Во-вторых, – на новые авто ГБО ставят не так часто, опять-таки, чтобы не лишиться гарантии. И, в-третьих, предложения с заводским ГБО, или альтернативные варианты с сохранением гарантии на украинском рынке есть далеко не у всех марок. Это откладывает свой отпечаток на популярность ГБО среди новых автомобилей.

Что касается дизельных автомобилей, то здесь все просто, и связано с чисто субъективными причинами. А именно – с окончанием поставок в Украину так называемых дизельгейтных автомобилей, которые реализовывались в Украине несколькими марками в 2016-2018 гг. И сильно влияли на увеличение продаж дизельных модификаций на рынке.