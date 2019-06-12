Невже бум переходу на зріджений газ в Україні вже минув? Чи справді попит на дизельні авто в Україні почав падати? Спробуємо проаналізувати ситуацію, що склалася.

На початку нинішнього року ціна зрідженого автомобільного газу становила майже третину від вартості бензину. Теоретично, можна було б очікувати зростання попиту на чорне золото і автомобілі з ГБО. Однак, сьогодні, коли газ подорожчав, проаналізувавши статистику продажів нових автомобілів за 5 місяців 2019 р, можна побачити парадоксальну картину.

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Справа в тому, що попит на нові автомобілі з ГБО, за підсумками 5 місяців, не тільки не зріс, а навпаки - впав. Це падіння становить майже 12%. А за підсумками травня нинішнього року, в порівнянні з травнем 2018-го, падіння продажів автомобілів з автосалонів з ГБО також склало більше 10%. За даними AUTO-Consulting, новим автомобілям, які залишають автосалони з ГБО у нас в країні належить 5,3% ринку. І це - навіть менше, ніж частка гібридних автомобілів. Однак статистики щодо переобладання куплених авто на ГБО нема, і вона, мабуть, набагато більша.

А ось частка гібридів на нашому ринку сьогодні наближається до 7,5%. А в порівнянні з 2018-м їх кількість зросла майже на 90%! І це найбільше зростання, якщо розглядати автомобілі за типом двигуна.

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Слідом за гібридами, велике зростання, в порівнянні з минулим роком, продемонстрували електромобілі. Їх стало більше майже на 67%. Правда, в абсолютних цифрах це як і раніше не так вражаюче: за 5 місяців нинішнього року в Україні було продано, всього 227 нових електрокарів. І їх частка на нашому ринку сьогодні становить 0,7%.Найбільше падіння, в порівнянні з минулим роком, показали автомобілі з дизельними моторами. Мінус майже 20%. І дизелів сьогодні належить близько 33% ринку.

А лідери продажів, як і раніше, - автомобілі з бензиновими моторами. Їм належить 55% українського ринку. А в порівнянні з минулим роком, кількість авто з бензиновими моторами зросла більше, ніж на 12%. Причому, продажі нових дизельних авто, в порівнянні з минулим роком, скоротилися навіть серед SUV більше ніж на 4%.

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Що стало причиною описаних тенденцій на ринку? Швидше за все скорочення обсягів продажів автомобілів з ГБО пов'язано з декількома факторами. По-перше, - корпоративні автопарки. Обсяг таких продажів досить великий, і в такі парки зазвичай купують бюджетні моделі, в які не ставлять ГБО. В тому числі, щоб не втратити гарантію від виробника. По-друге, - на нові авто ГБО ставлять не так часто, знову-таки, щоб не позбутися гарантії. І, по-третє, пропозиції з заводським ГБО, або альтернативні варіанти зі збереженням гарантії, на українському ринку є далеко не у всіх марок. Це відкладає свій відбиток на популярність ГБО серед нових автомобілів.

Що стосується дизельних автомобілів, то тут все просто, і пов'язано з чисто суб'єктивними причинами. А саме - з закінченням поставок в Україну, так званих, дізельгейтних автомобілів, які реалізовувалися в Україні кількома марками в 2016-2018 рр. і сильно впливали на збільшення продажів дизельних модифікацій на ринку.