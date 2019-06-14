Рекордно дорого обошлось курение мужчине из Канады.

Полицейский из города Виктория в канадской провинции Британская Колумбия выписал штраф в 575 долларов за окурок от сигареты, выброшенный водителем из окна машины.

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Британская Колумбия регулярно страдает от лесных пожаров, а потому местные власти всячески борется с угрозой. Бдительность проявил патрульный на 17-м хайвее.

Полицейский патрулировал трассу, когда увидел, как водитель из впереди идущей машины выбрасывает окурок от сигареты из окна. Коп применил максимальную меру наказания, чтобы оно было действительно ощутимым для нарушителя. В горячую летнюю пору окурок легко мог стать очагом пожара.

575 reasons to not throw your lit cigarette out the car window in front of @vicpdcanada. Happened in front of me on the hwy. When asked why, driver replied, "I didn't want my car to burn" as he pointed to his cup holder in console. My response, "Then don't smoke in your car." pic.twitter.com/FhAGJHYX7w — Del Manak (@ChiefManak) 9 июня 2019 г.

"Пятьсот семьдесят пять причин больше не бросать окурки в окно перед полицией Виктории", – подписал фотографию со штрафным талоном полицейский Дел Манако.

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