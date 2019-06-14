Рекордно дорого обошлось курение мужчине из Канады.
Полицейский из города Виктория в канадской провинции Британская Колумбия выписал штраф в 575 долларов за окурок от сигареты, выброшенный водителем из окна машины.
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Британская Колумбия регулярно страдает от лесных пожаров, а потому местные власти всячески борется с угрозой. Бдительность проявил патрульный на 17-м хайвее.
Полицейский патрулировал трассу, когда увидел, как водитель из впереди идущей машины выбрасывает окурок от сигареты из окна. Коп применил максимальную меру наказания, чтобы оно было действительно ощутимым для нарушителя. В горячую летнюю пору окурок легко мог стать очагом пожара.
"Пятьсот семьдесят пять причин больше не бросать окурки в окно перед полицией Виктории", – подписал фотографию со штрафным талоном полицейский Дел Манако.
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