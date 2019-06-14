Уникальный автомобиль окрашен в фирменный цвет Red Cherry Edition и имеет карбоновые колеса.

Чтобы заявить о себе на рынке, дилер люксовых и дорогих автомобилей выставил на продажу новенький гиперкар Koenigsegg Jesko да еще и с эксклюзивными опциями, включая аппетитный красный цвет.

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Koenigsegg представил свой новый гиперкар Jesko в марте этого года на автосалоне в Женеве, а выпуск начнется только в конце 2020 года. При этом весь запланированный к выпуску тираж из 125 машин уже раскуплен. Каким образом Luxury and Еxpensive удалось заполучить красный гиперкар раньше – не сообщается.

Koenigsegg Jesko в исполнении Red Cherry Edition с черно-красный кузов с многочисленными карбоновыми деталями, включая углепластиковые колеса на 20 дюймов спереди и 21 сзади. Jesko оснащен 5-литровым V8 твин-турбо производительностью в 1280 или 1600 л.с., при заправке биотопливом E85.

Фото: Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition / Motor1/Luxury and Еxpensive

Luxury and Еxpensive оценивает Koenigsegg Jesko Red Cherry Edition в 2 350 000 евро без учета налогов. И это примерно соответствует стоимости машины у производителя.

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