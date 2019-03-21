Покупатели гиперкаров редко покупают их в обычный виде – чаще заказывают особое цветовое исполнение, персональную отделку и дополнительные аксессуары. Все это может увеличить начальную цену машины на 50%, а то и больше.

Шведская компания Koenigsegg сообщила о том, что весь запланированный тираж нового гиперкара Jesko уже распродан.

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1600-сильный Koenigsegg Jesko был представлен на Женевском автосалоне 2019. Производитель получил заказ на 83 автомобиля еще до того, как гиперкар прибыл в Швейцарию, а остальные – 42 машины, раскупили уже после презентации. Стоимость автомобиля в базовом исполнении составляет три миллиона долларов.

Фото: Koenigsegg Jesko / Koenigsegg

Производство Koenigsegg Jesko начнется на заводе в Энгельхольм только в конце 2020 года. Компания планирует собирать (вручную) по одному автомобилю в неделю. Согласно этому графику, последний Jesko будет собран только через два с половиной года после начала производства. Koenigsegg Jesko будут выпускать в двух версиях: трековой и дорожной – 300 Edition. Последний, по неподтвержденной информации производителя, сможет разгоняться до 483 км/ч.

Фото: Koenigsegg Jesko / Motorauthority

Koenigsegg Jesko, назван в честь отца основателя фирмы Кристиана фон Кенигсегга, пришел на смену самому быстрому автомобилю на планете – Agera RS. Гиперкар оснащен 5-литровым V8 с двумя турбинами, который обеспечивает ему мощность в 1600 л.с. и 1500 Нм крутящего момента.

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