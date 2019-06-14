Автомобиль 1998 года выпуска, по информации продавца, имеет пробег в 15 тысяч км.

Невысокая стоимость и заявленный пробег настораживают, ведь в Европе оригинальная Ferrari 456 GT стоит не менее 35 тысяч евро, а это почти 40 тысяч долларов.

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На одном из популярных сайтов объявлений появилось объявление о продаже спортивного купе Ferrari 456 GT 1998 года. Итальянская компания выпускала эту модель с 1993 по 2004 годы, а с автоматической трансмиссией, как у экземпляра из объявления, было сделано только 403 машины. Заявленная стоимость удивительно скромная – всего 32 тысячи долларов. Также указан "родной" пробег в 15 тысяч километров. Кузов украшен уникальной графикой. Продавец утверждает, что Ferrari 456 GT полностью оригинальна и имеет идеальное состояние. Продают автомобиль в Киеве.

Фото: выставленный на продажу Ferrari 456 GT / ТопЖыр

Спорткар Ferrari оснащен 5,5-литровым 442-сильным V12 и 4-ступенчатой АКПП. Его максимальная скорость составляет 302 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,2 секунды.

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