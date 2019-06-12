Этот лимузин может составить конкуренцию Ferrari и Lamborghini по характеристикам мощности и разгона, а в роскоши почти не уступает Rolls-Royce.

Новый Bentley Flying Spur третьей генерации представляет собой роскошный 5,3-метровый седан, который будет доступен для заказа уже этой осенью. Цены пока не объявлены.

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Модель претерпела существенные изменения как снаружи и внутри, так и в техническом плане. Первое, что бросается в глаза – огромная радиаторная решетка с вертикальными прорезями. Матричная оптика головного света с “эффектом хрусталя”, больше хрома в отделке, огромные 22-дюймовые колеса, а вишенкой на торте стал маскот на капоте – крылатая буква “В”.

Колесная база седана прибавила 13 см и теперь составляет 3,19 м. Это означает, что на задних сиденьях теперь будет еще больше места. Да и в целом комфортнее, благодаря перепрофилированным креслам, встроенному массажу, охлаждению и подогреву. В дополнение к большому списке вариантов отделки салона натуральным деревом, интерьер можно заказать с обивкой со стеганым ромбовидным узором Mulliner. Кроме того, впервые предлагается трехмерная кожаная “алмазная” отделка дверных карт. В списке опций также значится панорамный стеклянный люк на всю крышу.

Фото: Bentley Flying Spur третьего поколения / Bentley

Под капотом Flying Spur скрывается усовершенствованный вариант проверенного временем 6-литрового битурбо W12, который подсоединен к 8-ступенчатому “автомату” с двойным сцеплением. Турбомотор развивает 635 к.с. и 900 Нм крутящего момента и позволяет машине массой 2435 кило выстреливать до сотни за 3,8 секунды. Максимальная скорость лимузина составляет 333 км/час. Небольшую подмогу мотору обеспечивает 48-вольтовая электрогенераторная установка.

Фото: салон Bentley Flying Spur 2020 / Bentley

Flying Spur 2020 – первая модель Bentley, которая может похвастаться электронным рулевым управлением всех четырех колес в сочетании с активным полным приводом. Благодаря новым трехкамерным пневмостойкам, седан имеет более широкий диапазон регулировок подвески между комфортными и спортивными настройками. Стандартное оснащение Flying Spur 3 включает большое количество электронных систем помощи водителю, в том числе контроль “слепых зон”, Traffic Assist и City Assist.

Новый Flying Spur будет доступен для заказа уже этой осенью, а первые клиенты получат свои автомобили в начале 2020 года. Цены на седан Bentley пока не раскрывает.

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