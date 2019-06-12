Цей лімузин може скласти конкуренцію Ferrari та Lamborghini за характеристиками потужності й розгону, а в роскоші майже не поступається Rolls-Royce.

Новий Bentley Flying Spur третьої генерації являє собою розкішний 5,3-метровий седан, який буде доступний для замовлення вже цієї осені. Ціни поки не оголошені.

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Модель зазнала суттєвих змін як зовні й усередині, так і в технічному плані. Перше, що впадає в око – величезна радіаторна решітка з вертикальними ґратами. Матрична оптика головного світла з “ефектом кришталю”, більше хрому в оздобленні, величезні 22-дюймові колеса, а вишенькою на тортику став маскот на капоті – крилата літера “В”.

Колісна база седана додала 13 см і тепер складає 3,19 м. Це означає, що на задніх сидіннях тепер буде ще більше місця. Та й в цілому комфортніше, завдяки перепрофільованим кріслам, вбудованому масажу, охолодженню й підігріву. На додаток до великого списку варіантів оздоблення салону натуральним деревом, інтер'єр можна замовити з оббивкою зі стьобаним ромбоподібним візерунком Mulliner. Крім того, вперше пропонується тривимірна шкіряна “алмазна” обробка дверних карт. У списку опцій також значиться панорамний скляний люком на весь дах.

Фото: Bentley Flying Spur третього покоління / Bentley

Під капотом Flying Spur ховається покращений варіант перевіреного часом 6-літрового бітурбо W12, який під’єднано до 8-ступінчатого “автомата” з подвійним зчепленням. Турбомотор розвиває 635 к.с. і 900 Нм крутного моменту та дозволяє машині масою 2435 кіло вистрілювати до сотні за 3,8 секунди. Максимальна швидкість лімузина становить 333 км/год. Невеличку підмогу мотору забезпечує 48-вольтова електрогенераторна установка.

Фото: салон Bentley Flying Spur 2020 / Bentley

Flying Spur 2020 – перша модель Bentley, яка може похвалитися електронним рульовим управлінням всіх чотирьох коліс в поєднанні з активним повним приводом. Завдяки новим трикамерним пневмостойкам, седан має ширший діапазон регулювань підвіски між комфортними і спортивними налаштуваннями. Стандартне оснащення Flying Spur 3 включає велику кількість електронних систем допомоги водієві, в тому числі контроль “сліпих зон”, Traffic Assist та City Assist.

Новий Flying Spur буде доступний для замовлення вже цієї осені, а перші клієнти отримають свої автомобілі на початку 2020 року. Ціни на седан Bentley поки не розкриває.

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