Маленький кроссовер получил семиместный салон.

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB. Производитель говорит, что новинка создана “для семьи и друзей”.

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Mercedes-Benz GLB создан на базе младшей модели GLA. Несмотря на компактные габариты, кроссовер получил три ряда сидений и может принять на борт семерых человек. И хотя кресла “в багажнике” будут удобны разве что для детей, они не лишены некоторых функций, которые есть спереди: подстаканники, несколько USB-портов, крепления для детских сидений и даже боковые подушки безопасности.

Фото: 2020 Mercedes-Benz GLB 250 Edition 1 / Daimler

В целом интерьер Mercedes-Benz GLB наследует общую тенденцию, которая прослеживается в последних “Мерсах” – минимализм, атмосферная подсветка и один большой монитор на пол центральной консоли. Мультимедийный комплекс MBUX с голосовым управлением, целая куча электронных помощников, среди которых система мониторинга слепых зон и помощь при парковке – это базовое оснащение модели. Больший 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа, акустика Burmester и многое другое будет доступно за дополнительную плату.

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Новому GLB выделили 2-литровый бензиновый мотор мощностью в 221 л. с. и 350 Н*м крутящего момента. Он работает в связке с восьмиступенчатым "роботом" DCT. В полноприводном (опция) исполнении для разгона от 0 до 100 км/ч кроссоверу потребуется меньше 7 секунд.

Фото: Mercedes-Benz GLB 250 / Daimler

Основными конкурентами Mercedes-Benz GLB на рынке будут Audi Q3 и BMW X1. Модель будет доступна для заказа в конце этого года в версиях GLB 250 и GLB 250 4MATIC, а в автосалонах дилеров должна появиться в начале следующего. Цены пока не названы, однако можно предположить, что базовый кроссовер будет стоить около 37 тысяч долларов, поскольку самый доступный GLA оценивается в 34 тысячи, а самый дешевый GLC – в $41 000.

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