Маленький кросовер отримав семимісний салон.

Компанія Mercedes-Benz представила новий кросовер Mercedes-Benz GLB. Виробник говорить, що новинка створена “для родини і друзів”.

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Mercedes-Benz GLB створений на базі молодшої моделі GLA. Незважаючи на компактні габарити, кросовер отримав три ряди сидінь і може прийняти на борт сімох людей. І хоча крісла “в багажнику” будуть зручними хіба що для дітей, вони не позбавлені деяких функцій, що є спереду: підстаканники, кілька USB-портів, кріплення для дитячих сидінь і навіть бічні подушки безпеки.

Фото: 2020 Mercedes-Benz GLB 250 Edition 1 / Daimler

Загалом інтер'єр Mercedes-Benz GLB наслідує загальну тенденцію, яка прослідковується у останніх “Мерсах” – мінімалізм, атмосферна підсвітка та один великий монітор на пів центральної консолі. Мультимедійний комплекс MBUX з голосовим управлінням, ціла купа електронних помічників, серед яких система моніторингу сліпих зон та допомога при парковці – це базове оснащення моделі. Більший 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа, акустика Burmester та багато іншого буде доступно за додаткову плату.

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Новому GLB виділили ​2-літровий бензиновий мотором потужністю у 221 к.с. і 350 Н*м крутного моменту. Він працює у зв'язці з восьмиступінчатим “роботом” DCT. У повнопривідному (опція) виконанні для розгону від 0 до 100 км/год кросоверу знадобиться менше 7 секунд.

Фото: Mercedes-Benz GLB 250 / Daimler

Основними конкурентами Mercedes-Benz GLB на ринку будуть Audi Q3 та BMW X1. Модель буде доступною для замовлення наприкінці цього року у версіях GLB 250 та GLB 250 4MATIC, а в автосалонах дилерів має з’явитись на початку наступного. Ціни поки не названі, однак можна припустити, що базовий кросовер коштуватиме близько 37 тисяч доларів, оскільки найдоступніший GLA оцінюється у 34 тисячі, а найдешевший GLC – у $41 000.

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