Автомобіль має кузов у стилі леманівських болідів, може оснащуватись 1217-сильним мотором і має допуск на громадські дороги.

Компанія Ultima Sports з Британії представила нову версію моделі Ultima, яку називає “найбільш продуманою і глибокою модернізацією” машини за всю її історію.

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По суті, новинка – це глибоко модифікована версія суперкара Ultima GTR, що випускався з 1999 по 2015 роки. На зміну GTR прийшла модель Evolution у формі купе та кабріолет. Ultima RS прийшла на зміну Evolution і досягла абсолюту у своїх характеристиках, зберігши при цьому демократичну вартість попередників.

Ultima RS, як і Evolution, має просторову раму і центральномоторну, однак у будові тепер значно більша частка вуглепластика. З нього в тому числі зроблені аеродинамічні елементи: бічні повітроводи з генераторами вихорів, канарди та антикрило. Крім того, конструкцію доповнили інтегрованим в структуру шасі спліттером, який дозволяє створювати більше притискне зусилля на передній осі.

Фото: Ultima RS / Ultima Sports

Оснащується Ultima RS восьмициліндровими моторами Chevrolet серії LT. Атмосферні двигуни з безпосереднім уприскуванням продукують 487 та 659 кінських сил, а компресорний LT5 – 811 к.с. Останній англійці пропонують також у прокачаному інжиніринговою компанією Autobionics вигляді з віддачею у 1217 к.с. Усі вони поєднуються виключно з 6-ступеневою “механікою” Porsche. Найпотужніша версія двигуна дозволяє RS називатись гіперкаром і вистрілює болід від нуля до 97 кілометрів на годину за 2,3 секунди.

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Базова версія суперкара оснащена амортизаційними стійками з регулюванням стиснення, відбою і кліренсу, гальмами з можливістю налаштування розподілу зусиль між передньою і задньою осями, вихлопною системою з нержавіючої сталі з активною заслінкою, 19-дюймовими кованими дисками і повністю світлодіодною оптикою.

Фото: Ultima RS 2020 / Ultima Sports

Виробник не назвав точну вартість машини, однак дав зрозуміти, що вона порівнянна з новою BMW M3, яка у Великобританії коштує від 60 тисяч фунтів (близько $76 000). Скоріш за все мова про базову версію, тоді як топова, напевно, коштуватиме вже як BMW M6 або й M8. Чи можна буде замовити Ultima RS у вигляді набору деталей для самостійного збирання, як це було з попередніми моделями марки, не повідомляється.

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