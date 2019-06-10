Автомобиль имеет кузов в стиле лемановских болидов, может оснащаться 1217-сильным мотором и имеет допуск на общественные дороги.

Компания Ultima Sports из Британии представила новую версию модели Ultima, которую называет " самой продуманной и глубокой модернизацией” машины за всю ее историю.

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По сути, новинка – это глубоко модифицированная версия суперкара Ultima GTR, выпускавшегося с 1999 по 2015 годы. На смену GTR пришла модель Evolution в форме купе и кабриолет. Ultima RS пришла на смену Evolution и достигла абсолюта в своих характеристиках, сохранив при этом демократичную стоимость предшественников.

Ultima RS, как и Evolution, имеет пространственную раму и среднемотороную компоновку, однако в строении теперь значительно большая доля углепластика. Из него в том числе сделаны аэродинамические элементы: боковые воздуховоды с генераторами вихрей, канарды и антикрыло. Кроме того, конструкцию дополнили интегрированным в структуру шасси сплиттером, который позволяет создавать больше прижимное усилие на передней оси.

Фото: Ultima RS / Ultima Sports

Оснащается Ultima RS восьмицилиндровыми моторами Chevrolet серии LT. Атмосферные моторы с непосредственным впрыском продуцируют 487 и 659 лошадиных сил, а компрессорный LT5 – 811 к.с. Последний англичане предлагают также в прокачаному инжиниринговой компанией Autobionics виде с отдачей в 1217 к.с. Все они сочетаются исключительно с 6-ступенчатой “механикой” Porsche. Самая мощная версия двигателя позволяет RS называться гиперкаром и выстреливает болид от нуля до 97 километров в час за 2,3 секунды.

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Базовая версия суперкара оснащена амортизационными стойками с регулировкой сжатия, отбоя и клиренса, тормозами с возможностью настройки распределения усилий между передней и задней осями, выхлопной системой из нержавеющей стали с активной заслонкой, 19-дюймовыми коваными дисками и полностью светодиодной оптикой.

Фото: Ultima RS 2020 / Ultima Sports

Производитель не назвал точную стоимость машины, однако дал понять, что она сопоставима с новой BMW M3, которая в Великобритании стоит от 60 тысяч фунтов (около $76 000). Скорее всего речь о базовой версии, тогда как топовая, наверное, будет стоить уже как BMW M6 или же M8. Или можно будет заказать Ultima RS в виде набора деталей для самостоятельной сборки, как это было с предыдущими моделями марки, не сообщается.

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