Гибридное суперкупе представили публике в Турине.

FV Frangivento Asfanè DieciDieci – это стопроцентный итальянский гиперкар с гибридной силовой установкой в 1010 лошадиных сил и именем на пьемонтском диалекте.

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Rangivento на пьемонтском итальянском означает "Бурелом", Asfanè – "Невозможное", а DieciDieci это "ДесятьДесять". Последнее соответствует 1010 лошадиным силам мощности гиперкара.

В 2017 году компания представила родстер Charlotte с аквариумом за сиденьями, в котором даже была пара рыбок – Немо и Дори. Ранее, в 2016 году было суперкупе Asfanè, которое имело стеклоочиститель со встроенной камерой. Нажатием кнопки в салоне она делала фото тех, кто был в машине. Не обошлось без интересностей и сейчас. В Asfanè DieciDieci внимание привлекают тормозные суппорты с изображением Джоконды Леонардо да Винчи.

Фото: Різні модифікації FV Frangivento Asfanè / Autogespot, FV Frangivento, Maxim

По сути же новинка, обозначенная как DieciDieci, является модернизированной версией предыдущих Frangivento Asfanè.

Детали силовой установки DieciDieci не раскрываются, однако по информации портала Ansa, новинка имеет агрегаты от Italtecnica: компрессорный бензиновый мотор на задней оси и пару электромоторов впереди.

Интересно, что презентация гиперкара малоизвестной фирмы состоялась в день дебюта первого гибридного суперкара Ferrari SF90 Stradale с 1000-сильной гибридной силовой установкой.

Frangivento Asfanè DieciDieci планируют выпускать мелкой серией, однако сроки и цены не названы. Предыдущие модели итальянской мануфактуры оценивались примерно в один миллион евро.

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