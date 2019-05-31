Гібридне суперкупе презентували публіці у Турині.

FV Frangivento Asfanè DieciDieci – це стовідсотково італійський гіперкар з гібридною силовою установкою на 1010 кінських сил і іменем на п’ємонтському діалекті.

Також цікаво: BMW пропонує блакитну фарбу для M2 Competition за 24,5 тисячі доларів

rangivento на п’ємонтському італійському означає “Бурелом”, Asfanè – “Неможливе”, а DieciDieci то “ДесятьДесять”. Останнє відповідає 1010 кінським силам потужності гіперкара.

У 2017 році компанія презентувала родстер Charlotte з акваріумом за сидіннями, у якому навіть була пара рибок – Немо і Дорі. Раніше, у 2016 році було суперкупе Asfanè, яке мало склоочисник з вбудованою камерою. Натисканням кнопки в салоні вона робила фото тих, хто був в машині. Не обійшлось без цікавинок і цього разу. В Asfanè DieciDieci увагу привертають гальмівні супорти з зображенням Джоконди Леонардо да Вінчі.

Фото: Різні модифікації FV Frangivento Asfanè / Autogespot, FV Frangivento, Maxim

По суті ж новинка позначена як DieciDieci є модернізованою версією попередніх Frangivento Asfanè.

Деталі силової установки DieciDieci не розкриваються, однак за інформацією порталу Ansa, новинка має агрегати від Italtecnica: компресорний бензиновий мотор на задній осі та пару електромоторів спереду.

Цікаво, що презентація гіперкара маловідомої фірми відбулась у день дебюту першого гібридного суперкара Ferrari SF90 Stradale з 1000-сильною гібридною силовою установкою.

Frangivento Asfanè DieciDieci планують випускати дрібною серією, однак термінів і цін не названо. Попередні моделі італійської мануфактури оцінювались приблизно в один мільйон євро.

Також цікаво: Як заробити 2 мільйони доларів за 5 місяців, абсолютно легально і без зайвих зусиль