Ні, це не чергова реклама онлайн-казино чи лотереї. Це справжня бізнес-модель, однак для її реалізації потрібні чималі початкові інвестиції.

Ексклюзивні суперкари можна прирівняти з творами мистецтва – вони унікальні, дорогі і зростають в ціні з часом, а ще на них можна непогано заробити.

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Гроші йдуть до грошей, із заздрістю кажуть про багатіїв ті, кому доводиться складати копійку до копійки, аби отримати бажане. І ось вам приклад від меткого ділка з США.

Інвестор у нерухомість Менні Хошбін п’ять місяців тому став щасливим власником унікального гіперкара Koenigsegg Agera RS Phoenix, за який він заплатив шведському виробнику 2,2 мільйони доларів, включаючи видатки на доставку у США. Однак нещодавно Хошбін продав машину за 4,1 мільйони доларів.

Хошбін каже, що машину він продав “випадково”: “Я й не думав про продаж. Чесно кажучи, я купував машину для себе, однак від знайомого мого приятеля я отримав пропозицію, від якої просто не зміг відмовитись. У покупця є ще один Koenigsegg з нефарбованим карбоновим кузовом і золотавими акцентами, тож мій дуже добре пасував до нього і чоловік жадав його у своїй колекції. Я запросив 5 мільйонів доларів, ми дійшли згоди на 4,1 мільйона. Так я швидко заробив 1,9 мільйона доларів.



Після того, як інвестеційний магнат розлучився зі своїм Koenigsegg, він придбав собі іншу втіху для очей і душі – рідкісний Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt. У цьому відео можна побачити самого Менні Хошбіна, його новий “Буґатті” та решту гаража:



Цікаво, що Хошбін замовляв свій Agera RS у Koenigsegg кілька років тому, а у березні 2017 року готову машину показали в Женеві під титулом Gryphon. Та вже у травні 2017 року “Ґріфон” потрапив в аварію, після якої не підлягав відновленню і шведський автовиробник запропонував Хошбіну інший на заміну – ще кращий, з відповідною назвою Phoenix.

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