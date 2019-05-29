Нет, это не очередная реклама онлайн-казино или лотереи. Это настоящая бизнес-модель, однако для ее реализации нужны немалые первоначальные инвестиции.

Эксклюзивные суперкары можно сопоставить с произведениями искусства – они уникальны, дороги и растут в цене со временем, а еще на них можно неплохо заработать.

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Деньги идут к деньгам, с завистью говорят о богачах те, кому приходится складывать копейку к копейке, чтобы получить желаемое. И вот вам пример от находчивого дельца с США.

Инвестор в недвижимость Мэнни Хошбин пять месяцев назад стал счастливым обладателем уникального гиперкара Koenigsegg Agera RS Phoenix, за который он заплатил шведскому производителю 2,2 миллиона долларов, включая расходы на доставку в США. Однако недавно Хошбин продал машину за 4,1 миллиона долларов.

Хошбин говорит, что машину он продал "случайно": "Я и не думал о продаже. Честно говоря, я покупал машину для себя, однако от знакомого моего приятеля я получил предложение, от которого просто не смог отказаться. У покупателя есть еще один Koenigsegg с некрашеным карбоновым кузовом и золотистыми акцентами, поэтому мой очень хорошо подходил к нему и мужчина жаждал его в свою коллекцию. Я запросил 5 миллионов долларов, мы договорились на 4,1 миллиона. Так я быстро заработал 1,9 миллиона долларов.

После того, как инвестиционный магнат расстался со своим Koenigsegg, он приобрел себе другое удовольствие для глаз и души – редкий Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Rembrandt. В этом видео можно увидеть самого Мэнни Хошбина, его новый "Бугатти" и гараж:

Интересно, что Хошбин заказывал свой Agera RS в Koenigsegg несколько лет назад, а в марте 2017 года готовую машину показали в Женеве под титулом Gryphon. Но уже в мае 2017 года "Грифон" попал в аварию, после которой не подлежал восстановлению и шведский автопроизводитель предложил Хошбину другой на замену – еще лучше.

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