При тому що сам спорткар є одним з найдоступніших "бімерів" і коштує від 59 тисяч доларів у США.

На диво, у особливій фарбі для BMW M2 Competition немає а ні космічного пороху, а ні коштовних металів, а ні алмазного пилу. А між тим за колір кузову San Marino Blue Metallic бажаючим доведеться викласти 24 800 доларів.

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І охочі знаходяться. Нещодавно на форумі BimmerPost з'явилась публікація про те, що один з клієнтів BMW замовив купе M2 Competition в опційному кольорі Marino Blue Metallic.

Фото: BMW M2 Competition в кольорі San Marino Blue Metallic / bmwblog

Користувачі порталу підрахували, що на ці гроші можна протягом п’яти років перефарбовувати авто кожні 12 місяців. Або ж придбати Honda Civic за 24 300 доларів. З іншого боку, автомобіль в ексклюзивному кольорі через кілька десятків років може опинитись серед колекційних.

Звідки ж узялась така сума за звичайний, здавалось би, “металік”? Річ у тім, що для фарбування BMW відправляє кузов зі свого заводу в Лейпцігу в неназване місце, а потім повертає назад для остаточної збірки машини. Таким чином, основна частина суми сформована логістикою.

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