Преміальний кросовер став більш драйверским і отримав сенсорний екран мультимедійної системи з голосовим управлінням.

Рестайлінг 2019 року приніс RX кілька помітних змін у зовнішності та покращену електроніку. Чекаємо на кросовер в Україні наприкінці цього року.

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Найпомітніша зміна для Lexus RX 2020 – у зміщених вниз протитуманних фарах, які разом змінили форму бампера й головних фар. Заодно японці створили й інший малюнок для радіаторної решітки.

Світлодіодні фари дорогих комплектацій RX отримали просунуту систему адаптивного управління BladeScan Type AHS з двома обертовими дзеркалами, що дозволило підвищити точність і швидкість адаптації світлового променя.

Фото: оновлений Lexus RX / Lexus

Головні зміни в салоні сконцентровані довкола екрану мультимедійної системи для топових виконань кросовера. Діагональ екрану, як і раніше, 12,3 дюйми, однак тепер він сенсорний і має інші пропорції. З'явилось голосове управління та функціонал Android Auto й Apple CarPlay.

Управляти мультімедійною системою можна також за допомогою сенсорної панелі на центральній консолі. У базовій комплектації RX пропонує вже знайомий інфоцентр з 8-дюймовим екраном і старим функціоналом.

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Кросовер отримав поліпшений електронний комплекс активної безпеки, у якому з’явилась функція розпізнавання велосипедистів і збільшилась далекоглядність камер в нічний час. Для Lexus RX 2020 модельного року з подовженою колісною базою – RXL, третій ряд сидінь тепер складаний.

Фото: салон Lexus RX 2020 / Lexus

Додали кросоверу і їздового характеру. Прес-реліз повідомляє, що Lexus RX став “стабільнішим на дорозі і більш прогнозованим в управлінні”. Досягти цього дозволили міри з підвищення жорсткості кузову доданням зварних точок і швів, посилених стабілізаторів поперечної стійкості, переналаштованого шасі з новими пружами і амортизаторами та електропідсилювача керма з новими налаштуваннями.

Силові агрегати оновленого Lexus RX, RXL та RX F Sport такі ж, як у аналогічних моделей актуальної лінійки марки. Залежно від ринку RX пропонується з агрегатами потужністю у 238, 300 та 313 к.с.

Фото: Lexus RX та RX F Sport / Lexus

Випуск оновленого сімейства Lexus RX розпочнеться у третьому кварталі, а у дилерів машини очікуються ближче до кінця року.

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