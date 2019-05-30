Справжня сенсація від італійського автовиробника! Суперкар отримав назву SF90 Stradale і тисячу кінських сил потужності.

Новоявлений Ferrari SF90 Stradale з 1000-сильним бензоелектричним силовим агрегатом став найпотужнішою серійною моделлю італійської марки.

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У назві SF90 Stradale закодована відсилка до 90-річчя Scuderia Ferrari. Суперкупе стало найбільш продуктивною дорожньою моделлю “Феррарі”.

Основою силової установки SF90 Stradale став турбомотор V8 потужністю у 780 к.с. Ще 200 “коней” забезпечують три електромотори, два з яких встановлені на передній осі машини, а третій – ззаду, між мотором і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Така схема приводу забезпечує SF90 Stradale ще одну пальму першості, оскільки новинка є першим Ferrari з повним приводом.

Фото: Ferrari SF90 Stradale / Ferrari

Динаміка гібрида цілком відповідає його характеристикам: 2,5 секунди від нуля до сотні, а ще через 4,7 секунди спідометр покаже 200 км/год. Максимальна швидкість Ferrari SF90 Stradale – 340 км/год.

У новій моделі виробник застосував технологію безключового доступу, яка поступово пошириться на всі Ferrari. Італійці запропонують покупцям Ferrari SF90 Stradale у двох виконаннях: базовому та спортивному під назвою Assetto Fiorano. Вона відрізняється сірим кольором кузову, гоночними амортизаторами й пружинами, полегшеними панелями кузова з карбону, спойлером і вихлопною системою з титану. Також Assetto Fiorano “взутий” у гоночні шини Michelin Pilot Sport Cup2.

Ferrari SF90 Stradale очікується на ринку наприкінці цього року. SF90 буде звичайним, за мірками марки, серійним автомобілем без обмеження тиражу. Ціни поки не оголошені, однак відомо, що новинка буде дорожчою за 812 Superfast, яка коштує близько 400 тисяч євро, але точно дешевшою за лімітовану LaFerrari за 1,2 мільйони євро.

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