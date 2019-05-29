Перше місце цьогорічного рейтингу технічної довершеності силових установок знову дісталось Ferrari, а наймасовіший мотор – Audi 2.0 TFSI.

Жюрі щорічного конкурсу International Engine of the Year оголосили переможців 2019 року на виставці Engine Expo.

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Цього року назву конкурсу доповнили формулюванням “+ Powertrain”, що свідчить про посилення долі електрифікованого й повністю електричного транспорту у списках конкурсантів.

Усі силові установки були поділені на кілька класів. Абсолютним лідером визнано бензиновий 3,9-літровий мотор V8 твін-турбо від Ferrari 488 та F8 Tributo. Примітно, що це той самий двигун, який переміг торік, позаторік і ще за рік до того – нинішня нагорода вже четверта.

Список переможців International Engine + Powertrain of the Year 2019:

Кращий новий двигун: електрична установка Jaguar I-Pace, 400 к.с.;

електрична установка Jaguar I-Pace, 400 к.с.; Краща гібридна установка: BMW i8 (1,5-літровий турбомотор і електродвигуни загальною потужністю 374 к.с.);

BMW i8 (1,5-літровий турбомотор і електродвигуни загальною потужністю 374 к.с.); Кращий спортивний мотор: Ferrari 3,9 л V8 твін-турбо (Ferrari 488 і F8 Tributo);

Ferrari 3,9 л V8 твін-турбо (Ferrari 488 і F8 Tributo); Краща електрична силова установка: Jaguar I-Pace, 400 к.с.;

Jaguar I-Pace, 400 к.с.; Кращий мотор потужністю до 150 к.с.: Ford EcoBost 1,0 л, бензиновий 3-циліндровий з турбонаддувом (Ford Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport);

Ford EcoBost 1,0 л, бензиновий 3-циліндровий з турбонаддувом (Ford Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport); Кращий мотор потужністю 150-250 к.с.: Audi 2,0 TFSI (Audi TT, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; SEAT León Cupra, Ateca; Skoda Superb, Kodiaq; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Tiguan, Sharan);

Audi 2,0 TFSI (Audi TT, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q5; SEAT León Cupra, Ateca; Skoda Superb, Kodiaq; Volkswagen Golf GTi, Polo GTi, T-Roc, Atlas, Passat, Arteon, CC, Tiguan, Sharan); 250-350 к.с: Porsche 2,5 л турбо (Porsche 718 Boxster S і Cayman S);

Porsche 2,5 л турбо (Porsche 718 Boxster S і Cayman S); 350-450 к.с.: електрична установка Jaguar I-Pace, 400 к.с.;

електрична установка Jaguar I-Pace, 400 к.с.; 450-550 к.с.: Mercedes-AMG 4,0 л V8 твін-турбо (Mercedes-AMG GT, S-Class, C-Class, E-Class, G-Class, GLC; Aston Martin Vantage, DB11);

Mercedes-AMG 4,0 л V8 твін-турбо (Mercedes-AMG GT, S-Class, C-Class, E-Class, G-Class, GLC; Aston Martin Vantage, DB11); 550-650 к.с.: Ferrari 3,9 л V8 твін-турбо (Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T);

Ferrari 3,9 л V8 твін-турбо (Ferrari Portofino, GTC4 Lusso T); Кращий мотор потужністю понад 650 к.с.: Ferrari 3,9 л V8 твін-турбо (Ferrari 488 і F8 Tributo).

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