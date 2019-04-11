Від середини минулого століття до наших днів італійська марка випустила лише дві сотні моделей, зате яких!

Страхова компанія Budget Direct Car Insurance представила відео, у якому показані абсолютно усі будь-коли випущені моделі Ferrari.

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Енцо Феррарі розпочав свою кар’єру як гонщик і здобув чимало перемог, та найбільшим його звершенням стало заснування власної автокомпанії у 1947 році. Італієць проявив себе талановитим менеджером і дуже скоро гарцюючі жеребці на жовтому полі стали символом швидкості і краси в автомобільному світі.



Компанія Ferrari упродовж своєї історії випускала і продовжує випускати трекові спорткари і дорожні автомобілі. Крім того, у двотисячних фірма почала будувати ексклюзивні суперкари в одиничному екземплярі. Усі три категорії автомобілів представлені у цьому ролику. Сімдесятирічна історія італійської марки умістилась в 4-хвилинному відео.

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