С середины прошлого века до наших дней итальянская марка выпустила всего две сотни моделей, зато каких!

Страховая компания Budget Direct Car Insurance представила видео, в котором показаны абсолютно все когда-либо выпущенные модели Ferrari.

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Энцо Феррари начал свою карьеру как гонщик и получил немало побед, и крупнейшим его свершением стало основание собственной автокомпании в 1947 году. Итальянец проявил себя талантливым менеджером и очень скоро гарцующие жеребцы на желтом поле стали символом скорости и красоты в автомобильном мире.

Компания Ferrari на протяжении своей истории выпускала и продолжает выпускать трековые спорткары и дорожные автомобили. Кроме того, в двухтысячных фирма начала строить эксклюзивные суперкары в единичном экземпляре. Все три категории автомобилей представлены в этом ролике. Семидесятилетняя история итальянской марки уместилась в 4-минутном видео.

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