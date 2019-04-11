Уточнение: в заголовке названа цена самого ключа, а не автомобиля, который он открывает.

Когда средств на личном банковском счете столько, что устаешь считать нули, можно позволить себе самые нелепые капризы, даже если они непомерно дорогие.

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Например, можно купить себе целую коллекцию автомобилей, или одну машину за 12 миллионов, или все 50, украсить свой суперкар кристаллами Swarovski, порадовать себя игрушечной моделью суперкара с ценником настоящего автомобиля, купить своему малышу детскую машинку за 30 тысяч евро. Или потратить полмиллиона евро на блестящий аксессуар для авто.

Компания Awain специализируется на создании эксклюзивных автомобильных ключей. Последнее творение дизайнеров фирмы называется Phantom и больше похоже на ювелирное украшение или яйцо Фаберже. Ценник – соответствующий: стоимость ключа Awain Phantom составляет 500 тысяч евро. Примерно столько же стоит новенький Lamborghini Aventador!

Фото: драгоценные ключи Awain / Awain

Стоит отметить, что это самый дорогой продукт Awain на сегодня. Например, ключ под названием Quantum, отделан кожей, золотом и бриллиантами, можно купить всего за 49 тысяч евро, а за Serenity производитель просит 89 тысяч. Обе модели выпущены тиражом в 20 экземпляров, тогда как Phantom – единственный в своем роде.

34,5 карата бриллиантов, 175 граммов золота и отделку центральной части деревом или кожей – вот что получает покупатель за полмиллиона евро. Интересно, что большинство ключей Awain имеют функцию бесключевого доступа, что означает, что владельцу даже не нужно доставать его из кармана для отпирания, а значит “невзначай” похвастаться дорогим аксессуаром не получится.

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