Роскошный четырехдверный гранд-турер дебютирует до конца года.

Конкурент Роллс-Ройсов и Майбахов от Bentley уже на подходе – британский производитель начал тизерную кампанию для нового Flying Spur 2020, который выйдет в конце этого года.

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Но фактически британскому бренду уже не осталось чем поражать публику, поскольку тестовый Flying Spur уже давно был замечен почти без камуфляжа.

Более того, уже сейчас известно, что новый роскошный седан будет предлагаться по крайней мере с тремя вариантами силовых агрегатов, включая топовый 6-литровый W12, более простой 4-литровый V8 и плагин-гибрид на основе 2,9-литрового V6. Также производитель подтвердил планы на выпуск высокопроизводительной версии Flying Spur Speed.

Тем не менее, компания Bentley распространила изображения очертаний своего люксового GT, а также короткое видео про крылатую "В".

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