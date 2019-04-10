Розкішний чотиридверний гранд-турер дебютує до кінця року.

Конкурент Роллс-Ройсів і Майбахів від Bentley вже на підході – британський виробник розпочав тізерну капманію для нового Flying Spur 2020, який вийде наприкінці цього року.

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Та фактично, британському бренду вже не лишилось чим вражати публіку, оскільки тестовий Flying Spur вже давно був помічений майже без камуфляжу.



Більше того, вже зараз відомо, що новий розкішний седан буде пропонуватись принаймні з трьома варіантами силових агрегатів, включаючи топовий 6-літровий W12, простіший 4-літровий V8 та плагін-гібрид на основі 2,9-літрового V6. Також виробник підтвердив плани на випуск високопродуктивної версії Flying Spur Speed.



Тим не менш, компанія Bentley поширила зображення обрисів свого люксового GT, а також коротке відео про крилату “В”.

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