Він став одним з 25 автомобілів, які київські комунальники евакуювали за минулий тиждень.

Вінтажний Bentley Arnage (приблизно 1999 року виготвлення) став "жертвою" столичних евакуаторів. Виходячи з того, що на ньому був шар бруду, машину “забули” на одній з вулиць. Окрім того, співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" перемістили Audi Q8 та ще кілька автомобілів.

Всього за період з 25 лютого по 3 березня 2019 року було переміщено на спеціальний майданчик 25 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

Автомобілі, які було евакуйовано минулого тижня в Києві. Фото: КП "Центр організації дорожнього руху"

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