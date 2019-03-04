Он стал одним из 25 автомобилей, которые киевские коммунальщики эвакуировали за прошедшую неделю.

Винтажный Bentley Arnage (примерно 1999 года изготовления) стал "жертвой" столичных эвакуаторов. Исходя из того, что на нем слой грязи, машину "забыли" на одной из улиц. Кроме того, сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" переместили Audi Q8 и еще несколько автомобилей.

Всего за период с 25 февраля по 3 марта 2019 года были перемещены на специальную площадку 25 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

Автомобили, которые были эвакуированы на прошлой неделе в Киеве. Фото: КП "Центр организации дорожного движения"

Напомним, как опровергнуть штраф за неправильную парковку.