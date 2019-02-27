Порушення правил стоянки тягне за собою 255 грн штрафу. Якщо це порушення створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, то штраф становить 510 грн.

Відповідно до Правил дорожнього руху, Стоянка - це припинення руху автомобіля на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажів.

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Тому для застосування такого штрафу інспектор повинен довести саме факт стоянки тривалістю не менше як 5 хв. Тобто інспектор повинен зробити на службовий відеореєстратор безперервний відеозапис такої стоянки, тривалість якого не може бути меншою за 5 хв.

Проте на практиці поліцейські цих вимог не дотримуються та долучають до постанови або фото з місця події або коротке відео, які не підтверджують тривалість припинення руху автомобіля більш як 5 хв. Сама ж постанова не може бути доказом порушення правил стоянки.

Як наслідок суд скасовує такий штраф через не доведення інспектором саме факту Стоянки тривалістю не менше як 5 хв, як це передбачено Правилами дорожнього руху.